Si perde nei boschi di Cattaragna, trovato grazie all'elicottero Drago

L'intervento di recupero ad opera dei vigili del fuoco

Redazione Online
August 18, 2025|2 ore fa
Si perde nei boschi di Cattaragna, trovato grazie all'elicottero Drago
1 MIN DI LETTURA
Una persona che si era persa finendo fuori sentiero in zona impervia tra Cattaragna e Curletti è stata tratta in salvo dai vigili del fuoco. Fondamentale l'intervento dell'elicottero Drago decollato da Genova.
L'uomo è stato avvistato dal cielo e il personale a terra dei vigili del fuoco di Bobbio e del Soccorso alpino hanno potuto raggiungerlo e recuperarlo. 

