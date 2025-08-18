Si perde nei boschi di Cattaragna, trovato grazie all'elicottero Drago

Una persona che si era persa finendo fuori sentiero in zona impervia tra Cattaragna e Curletti è stata tratta in salvo dai vigili del fuoco. Fondamentale l'intervento dell'elicottero Drago decollato da Genova.

L'uomo è stato avvistato dal cielo e il personale a terra dei vigili del fuoco di Bobbio e del Soccorso alpino hanno potuto raggiungerlo e recuperarlo.