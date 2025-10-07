Speranza e leggerezza, i bambini di Castello festeggiano San Francesco

I bambini sono stati protagonisti, a Castelsangiovanni, dell'annuale festa dedicata a San Francesco d'Assisi. Per l'occasione i bambini della scuola materna parrocchiale, intitolata al santo patrono d'Italia, hanno partecipato alla messa in Collegiata. Terminata la messa via alla festa, sul sagrato della chiesa dei Sacchi, dove i bambini hanno liberato nell'aria i palloncini colorati, simbolo di speranza e di leggerezza. Tutt'attorno i volontari hanno servito caldarroste, polenta, picula, per la gioia di tutte le famiglie che hanno animato la festa di inizio ottobre.