Spopolamento della montagna, alla ricerca di soluzioni. A "Nel mirino"

Sono tante le conseguenze del problema demografico e dello spopolamento delle aree interne e delle montagne. Si cercano soluzioni per risolverle, che mettano a confronto la necessità di razionalizzare e la forza della emotività, ma qual è lo stato attuale del dibattito sulla fusione dei comuni montani nel Piacentino? Questa sera “Nel Mirino” proverà a dare risposte a questo e altri quesiti in merito.

La trasmissione condotta dalla giornalista Nicoletta Bracchi torna questa sera alle 21 con alcuni ospiti che ne discuteranno: insieme alla giornalista di “Libertà” Paola Brianti ci saranno Lodovico Albasi, già sindaco di Travo e ora consigliere della Regione Emilia Romagna, Lorenzo Turci, ricercatore del LEL dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, Marco Besossi, vicesindaco di Cerignale, e Davide Baruffi, assessore montagna e aree interne della Regione Emilia Romagna. Ascolteremo anche le opinioni di Andrea Tedaldi (segretario comunale Zerba/Cortemaggiore), Franco Albertini (sindaco Alta Val Tidone), Federico Beccia (sindaco di Ottone), Fausta Pizzaghi (sindaca di Cerignale), Renato Bertonazzi (sindaco di Cortebrugnatella) e Giovanni Razzari (sindaco di Zerba). Tutte le puntate di “Nel Mirino” si possono vedere on demand su www.liberta.it