Spopolamento della montagna, alla ricerca di soluzioni. A "Nel mirino"
Qual è lo stato attuale del dibattito sulla fusione dei comuni montani nel Piacentino?
Gabriele Faravelli
|1 ora fa
Sono tante le conseguenze del problema demografico e dello spopolamento delle aree interne e delle montagne. Si cercano soluzioni per risolverle, che mettano a confronto la necessità di razionalizzare e la forza della emotività, ma qual è lo stato attuale del dibattito sulla fusione dei comuni montani nel Piacentino? Questa sera “Nel Mirino” proverà a dare risposte a questo e altri quesiti in merito.
La trasmissione condotta dalla giornalista Nicoletta Bracchi torna questa sera alle 21 con alcuni ospiti che ne discuteranno: insieme alla giornalista di “Libertà” Paola Brianti ci saranno Lodovico Albasi, già sindaco di Travo e ora consigliere della Regione Emilia Romagna, Lorenzo Turci, ricercatore del LEL dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, Marco Besossi, vicesindaco di Cerignale, e Davide Baruffi, assessore montagna e aree interne della Regione Emilia Romagna. Ascolteremo anche le opinioni di Andrea Tedaldi (segretario comunale Zerba/Cortemaggiore), Franco Albertini (sindaco Alta Val Tidone), Federico Beccia (sindaco di Ottone), Fausta Pizzaghi (sindaca di Cerignale), Renato Bertonazzi (sindaco di Cortebrugnatella) e Giovanni Razzari (sindaco di Zerba). Tutte le puntate di “Nel Mirino” si possono vedere on demand su www.liberta.it.
Gli articoli più letti della settimana
1.
Non rose, ma una casa: la disperata ricerca di Blanche e Jean Marc
2.
Da “fallimento”a classico: storia dell’eredità immortale di “Cime Tempestose”
3.
«Sua nipote sta male, servono soldi». La risposta dell’anziana spiazza il truffatore
4.
Snam smantella lo storico “pozzo 1”, primo giacimento di petrolio italiano