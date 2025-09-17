Sport e "fuori tutto": il volto migliore di Castello

Più di quaranta associazioni tutte insieme a mostrare il volto migliore della città. A Castelsangiovanni più di venti associazioni sportive e altrettante di volontariato hanno aderito alla Giornata a loro dedicata. Per l'occasione il centro storico è diventato un'isola pedonale. Al posto delle auto hanno trovato spazio mini campi in cui praticare pallacanestro, pallavolo, pesi, arti marziali, tennis solo per citarne alcune. Destinatari privilegiati centinaia di bambini che hanno provato tutte le discipline. A fare da corollario, lungo corso Matteotti, il mondo del volontariato, rappresentato da un'infilata di gazebo. Un caleidoscopio di oltre una quarantina di realtà. A rendere ancora più attrattiva la giornata ci hanno pensato i commercianti del centro storico, che con i loro “fuori tutto” hanno inframezzato gli stand delle associazioni.