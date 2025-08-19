SuNmer Together, settanta bambini in tenda sotto le stelle

Una settantina di bambini ha partecipato alla terza “tendata”, la notte in tenda, organizzata in piscina a Castelsangiovanni. All’iniziativa sotto le stelle hanno preso parte decine di bambini e bambine che frequentano il centro estivo SuNmer Together, che proseguirà fino a sabato 20 settembre. Tra le innumerevoli iniziative non poteva mancare anche quest’anno la notte in tenda, sempre gettonatissima, anticipata da una pizzata in compagnia e suggellata, allo scoccare della mezzanotte, da un bagno sotto le stelle nell'impianto di via Mulini.