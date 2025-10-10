Tennisti scendono in piazza: «Più campi al Polisportivo»

Una protesta civile, ma ferma, per chiedere più spazi pubblici dedicati al tennis. È quella organizzata dal nutrito movimento di tennisti piacentini, insieme al Delegato provinciale della Fitp Gianni Fulgosi, che sabato 18 ottobre chiamerà a raccolta tutti gli appassionati in piazza Cavalli, proprio sotto al Municipio.

L’obiettivo è chiaro: chiedere all’amministrazione comunale di rivedere il progetto di riqualificazione del Polisportivo Franzanti di Largo Anguissola, che al momento prevede la realizzazione di quattro campi da padel e uno solo da tennis, per di più polivalente, il che non corrisponde esattamente ai desiderata degli amanti della racchetta.

Il mondo del tennis, nel frattempo, continua a vivere un momento d’oro. La cosiddetta tennismania non è più solo una moda passeggera alimentata dall’“effetto Sinner”: è una passione diffusa, trasversale, che coinvolge giovani e adulti, scuole, circoli e gruppi spontanei. Le richieste di iscrizione ai corsi aumentano, i tornei si moltiplicano, ma gli spazi dove giocare restano pochi. E Piacenza non fa eccezione.