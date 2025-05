Torna "StraWoman", la corsa in rosa. «Pensata dalle donne e per le donne»

Il piu grande raduno femminile d'Italia torna a colorare di rosa le strade di Piacenza. Sabato 17 maggio, con partenza da Borgo Faxhall, andra in scena la StraWoman, corsa-camminata non competitiva aperta a tutti, ma con un focus speciale sul benessere e l'empowerment femminile. Una giornata di sport, condivisione e divertimento che coinvolgera donne (e non solo) di ogni eta, in nome della salute e della solidarieta. A raccontare lo spirito della manifestazione e Sergio Palazzo, ideatore e fondatore di StraWoman, che quest'anno festeggia un traguardo importante: 15 anni dalla prima edizione. ®Quando abbiamo cominciato, nel 2011 a Monza, non immaginavamo una crescita cosi sbalorditiva. Da allora sono cambiate tante cose, ma l'entusiasmo e rimasto lo stesso. StraWoman e passata da un evento locale a un vero e proprio movimento nazionale, che tocca citta da Bergamo a Mazara del Vallo. Un percorso che dimostra quanto il benessere femminile sia un tema sentito e condiviso¯. Piacenza, che ospita l'evento per la terza volta, occupa un posto speciale nel calendario della manifestazione. ®Tornare qui per noi e sempre una gioia - spiega Palazzo - l'accoglienza e calorosa, la partecipazione sentita. E una citta che dimostra attenzione ai temi che promuoviamo: sport, salute e solidarieta¯. Il programma della giornata e pensato per essere accessibile e coinvolgente. Dalle 14 inizieranno le attivita: animazione, musica dal vivo, zumba fitness e giochi dal palco, per scaldare l'atmosfera prima della partenza ufficiale, prevista per le ore 15. Il percorso, di circa 5 km, attraversera le vie del centro e si concludera con la simbolica consegna della medaglia a ogni partecipante. ®Non si tratta di una gara - precisa Palazzo - tutte le concorrenti vengono premiate, perche cio che conta e esserci, camminare o correre insieme, condividere un'esperienza positiva. Le prime tre arrivate riceveranno anche un omaggio floreale, ma la vera vittoria e collettiva¯. StraWoman e piu di un evento sportivo: e anche un'occasione per parlare di salute e prevenzione. ®Collaboriamo con Fondazione Humanitas e Fondazione WeWorld - racconta Palazzo - quest'ultima promuove progetti per i diritti delle donne e per la lotta alla violenza di genere. Durante l'iscrizione si puo fare una donazione libera e i fondi raccolti vengono devoluti alle loro attivita¯. La manifestazione, aperta anche a uomini e bambini, resta pero una festa dedicata principalmente all'universo femminile. ®StraWoman e pensata dalle donne per le donne - conclude Palazzo - e un momento di condivisione, di leggerezza, ma anche di forza collettiva. Vediamo partecipare giovani, mamme, nonne, generazioni che si incontrano per affermare il diritto a stare bene, a prendersi cura di se, a fare rete. E tutto questo, con un sorriso¯. Per iscriversi e partecipare all'edizione piacentina, tutte le informazioni sono disponibili sul sito ufficiale www.strawoman.it. Bastano una maglietta rosa, un paio di scarpe comode e la voglia di esserci. _Matteo Prati