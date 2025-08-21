Vandali al camposanto di Cortemaggiore, lapide profanata
Spruzzata con vernice bianca la lastra di marmo, il crocifisso, la foto e la scritta di una defunta
Valentina Paderni
August 20, 2025|2 ore fa
Il cimitero di Cortemaggiore
Oltre a rubare fiori e ceri (episodi non insoliti che accadono in tanti cimiteri), c’è anche chi sceglie di profanare le tombe. E’ quanto accaduto a Cortemaggiore. «Fino a sabato scorso non c’era nulla di anomalo. E’ andato mio papà al cimitero e tutto era a posto - racconta la figlia, che preferisce mantenere l’anonimato. - Ieri l’altro pomeriggio, invece, sulla tomba di mia mamma c’erano segni tracciati con una vernice spray bianca». Nessuna scritta, solo le ‘impronte’ lasciate dalla pittura a spruzzo sulla lastra in marmo, sul crocefisso, la foto della defunta, le lettere che ne compongono il nome e i numeri con le date di nascita e di morte. Lo sgradevole episodio è stato denunciato alla locale stazione dei Carabinieri. «Non riusciamo a capire quale sia il motivo di prendersela con una persona che non c’è più, peraltro da 14 anni - commenta la figlia della defunta. - Non può essere un fatto personale».
Gli articoli più letti della settimana
1.
Morta l'ucraina investita, i figli al fronte non possono dirle addio
2.
Ubriaco entra in giardino per rubare un’auto, preso a pugni dal proprietario
3.
Dario Costantini e Adriana Volpe, davanti al mare il primo scatto "ufficiale"
4.
Ferragosto tra tutto esaurito e overtourism con code da 12 chilometri (video)