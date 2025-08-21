Vandali al camposanto di Cortemaggiore, lapide profanata

Oltre a rubare fiori e ceri (episodi non insoliti che accadono in tanti cimiteri), c’è anche chi sceglie di profanare le tombe. E’ quanto accaduto a Cortemaggiore. «Fino a sabato scorso non c’era nulla di anomalo. E’ andato mio papà al cimitero e tutto era a posto - racconta la figlia, che preferisce mantenere l’anonimato. - Ieri l’altro pomeriggio, invece, sulla tomba di mia mamma c’erano segni tracciati con una vernice spray bianca». Nessuna scritta, solo le ‘impronte’ lasciate dalla pittura a spruzzo sulla lastra in marmo, sul crocefisso, la foto della defunta, le lettere che ne compongono il nome e i numeri con le date di nascita e di morte. Lo sgradevole episodio è stato denunciato alla locale stazione dei Carabinieri. «Non riusciamo a capire quale sia il motivo di prendersela con una persona che non c’è più, peraltro da 14 anni - commenta la figlia della defunta. - Non può essere un fatto personale».