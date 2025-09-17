Via X Giugno, l'immobile e la permuta: «Nessun accordo con i proprietari»

Il caso dello scheletro di via X Giugno è tornato ad accendere il dibattito politico in consiglio comunale. Dopo l’intervento del consigliere di centrodestra Jonathan Papamarenghi (civica), che lunedì ha sollevato interrogativi sugli incontri tra l’assessora all’Urbanistica Adriana Fantini e la società “Milano 4” – fresca aggiudicataria all’asta del discusso immobile abbandonato – arriva la replica della diretta interessata, interpellata da Libertà. Fantini chiarisce che i colloqui intercorsi non hanno nulla di straordinario.

«Non c’è niente di anomalo negli incontri tra il Comune e tecnici, anche privati, che avvengono tutti i giorni», spiega l’assessora. «È normale che chi acquisisce un bene si informi su indici edificatori, regole e possibilità di intervento».

Nessuna smentita, dunque, sul fatto che “Milano 4” abbia già avuto contatti con il Comune, ma la titolare dell’Urbanistica ridimensiona l’episodio: «Si tratta di interlocuzioni di prassi, che avvengono sempre con tutti».