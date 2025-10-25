Ziano, abbraccio corale per l'ultimo saluto a don Piero Schiaffonati

C'era tutta la comunità di Ziano ai funerali di don Gianni Piero, per tutti don Piero, Schiaffonati. Al parroco 89enne, che per quasi quarant'anni ha servito la parrocchia di Ziano, è stato riservato un abbraccio corale, durante i funerali celebrati dal vescovo, monsignor Adriano Cevolotto.

«Ciao don, grazie per averci guidato, ascoltato, a volte anche sgridato ma sempre voluto bene» hanno detto i parrocchiani al termine della messa. La piccola folla di persone ha dovuto attendere in parte anche sul sagrato il passaggio del feretro di don Piero.

«Vi ha voluto bene – ha detto il vescovo rivolto ai fedeli – e voi gli avete voluto bene, anche negli anni della sua debolezza fisica e questo a riconferma della bontà del suo servizio in mezzo a voi». «Ha visto cambiare le persone, questa comunità e la stessa chiesa - hanno ricordato i parrocchiani -, ma è sempre rimasto vero, sincero, un ruvido prete di montagna come lui stesso amava definirsi, che nascondeva un’intelligenza lucida e un cuore buono».