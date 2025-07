Testimoni di Geova a congresso, un migliaio da Piacenza

Torna alla Fiera di Bologna, dall'11 al 13 luglio, il congresso annuale dei Testimoni di Geova, per cui sono attese circa 11mila persone. Oltre mille da Piacenza e provincia.

Si tratta di un evento di spiritualità, che si tiene in altri luoghi del mondo in modo simile durante l'estate, sul tema «Pura Adorazione». Carmelo Dipietro, portavoce dei Testimoni di Geova, spiega che «quest’anno il tema del congresso mira a offrire una guida a chi è alla ricerca di speranza. Ci auguriamo che, al termine dell’evento, tutti i partecipanti si sentano incoraggiati e motivati, avendo compreso meglio cosa significa veramente adorare Dio e come questo possa aiutarli ad affrontare le sfide di oggi».