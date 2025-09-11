«Tra unità e gioco di squadra le mie suore come l'Italvolley»

Due nomine, due volti nuovi per la Chiesa piacentino-bobbiese. Due donne chiamate a portare nuova linfa alla comunità cattolica locale, sempre nel segno della continuità con coloro che le hanno precedute.

Suor Cristina Perez Medina, 56 anni, è la nuova madre generale della Congregazione delle Figlie di Gesù Buon Pastore. Subentra alla piacentina suor Franca Barbieri che ha guidato l’ordine per sedici anni.

Suor Antonella Teresa Sincletica della carità di Cristo (nella foto sopra), all’anagrafe Antonella Bernini, 41 anni da compiere tra pochissimo, il 15 settembre, è invece la nuova priora del Carmelo di Piacenza. Subentra a suor Maria Francesca Eugenia che ha guidato il monastero di via Spinazzi negli ultimi sei anni. Nativa di Borgonovo, è cresciuta con l’Azione Cattolica in parrocchia; laureata in Economia all’Università Cattolica di Piacenza, prima di entrare in monastero ha lavorato nel sociale alla Caritas diocesana e al consorzio Sol.Co, occupandosi di progettazione sociale. Nel monastero di via Spinazzi aveva svolto l’incarico di economa.