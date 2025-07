Tre palazzine in Dante: primo sì al progetto

mappa pia3 roccella

Tra viale Dante e via IV Novembre, a Piacenza, c’è un terreno di circa 7mila mq rimasto finora libero dall’edificazione: un’oasi di vegetazione spontanea cresciuta tra i palazzi di via Campi e via Fulgosio. Qui la Losi Costruzioni srl ha presentato un progetto per realizzare tre palazzine con autorimessa interrata (2.800 mq di superficie lorda), mantenendo 1.600 mq di area verde da cedere al Comune.

Il piano ha ottenuto il via libera dalla Conferenza dei servizi, con alcune prescrizioni: la sistemazione delle servitù interrate, la riqualificazione del parcheggio comunale su viale Dante, l’arredo dell’area verde e un accesso carrabile condiviso.