Calvario per i pendolari, treni soppressi e altri con pesanti ritardi
Per alcuni cavi elettrici tranciati sulla linea elettrica nel tratto tra Piacenza e Codogno la Piacenza-Bologna è rimasta interrotta e per i passeggeri sono stati predisposti autobus sostitutivi
Redazione Online
|1 ora fa
Alcuni pendolari diretti a Piacenza che, a causa della soppressione di un treno, sono scesi alla stazione di Codogno in attesa dell'autobus sostitutivo
Pomeriggio di passione per i pendolari che percorrono la tratta che collega Milano a Bologna. Per alcuni cavi tranciati sulla linea elettrica tra Piacenza e Codogno si stanno verificando pesanti disagi: il tabellone della stazione ferroviaria di Piacenza indica al momento la soppressione numerosi convogli mentre per altri si annunciano ritardi anche di una o addirittura due ore.
Per i passeggeri delle corse interrotte a Piacenza e a Codogno stati predisposti autobus sostitutivi.
Tra i treni di cui viene indicata la cancellazione ci sono quelli per Milano Centrale delle 17.50, per Milano Greco Pirelli delle 18.07 e delle 19.07, per Voghera delle 19.19, per Bologna Centrale delle 20.06, per Bari Centrale delle 22.43.
Tra i treni di cui, sul tabellone, si annunciano pesanti ritardi si annoverano quelli per Livorno Centrale delle 18.43 (120 minuti), per Rimini delle 19.49 (60 minuti), per Milano Centrale delle 19.50 (60 minuti), per Bologna Centrale delle 20.14 (65 minuti) e per Milano Centrale delle 20.46 (ben 135 minuti).
I passeggeri di un treno proveniente da Milano e diretto a Piacenza sono stati costretti a scendere alla stazione di Codogno a causa della soppressione del convoglio: per loro è stato predisposto un autobus sostitutivo