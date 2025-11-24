Trenitalia cancella il Frecciarossa serale da Roma: Piacenza sempre più isolata

Niente più treno Frecciarossa per chi deve tornare da Roma a Piacenza: dal 14 dicembre il convoglio 9330 diretto a Milano Centrale - con partenza da Roma Termini alle 19.50 e arrivo a Piacenza alle 23.50 - non fermerà più nella nostra città. Un nuovo disagio che si aggiunge alla storica mancanza di una fermata di Alta Velocità a Piacenza.

Il treno percorrerà la Tav verso Milano, saltando Piacenza e passando sul ponte del Po a Mortizza. «Era l’unico collegamento diretto per il ritorno serale da Roma senza effettuare cambi di treno» commenta un viaggiatore, che spera in un dietrofront da Trenitalia. Le alternative prevedono, infatti, spese maggiori e tempi più lunghi: si dovrà prendere l’Alta Velocità fino a Milano e poi tornare con la linea ordinaria, oppure cambiare treno a Bologna, con il rischio di dover passare la notte fuori città, visto che dopo le 21.36 non ci sono più collegamenti diretti per Piacenza.

Trenitalia, da noi interpellata, sostiene che la cancellazione il treno delle 19.50 è dovuta al fatto che era poco utilizzato e che le Frecce sono treni “a mercato”, sostenuti quasi esclusivamente dai biglietti venduti. Restano alcune alternative, ma meno pratiche, e il rischio è che Piacenza si trovi ancora più isolata.

La decisione ha già suscitato proteste a Parma, dove il Frecciarossa effettuava un'altra fermata anch'essa cancellata. Gli enti locali di Parma hanno già chiesto un tavolo di confronto con Trenitalia. Resta da vedere se anche Piacenza ne seguirà l’esempio per chiedere un intervento.