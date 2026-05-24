Una storia d’amore che dura da 51 anni: festa all'ex Andreoli di Borgonovo
Renato e Maria Laura, entrambi ospiti della casa residenza protetta Melograno - Gardenia, hanno rinnovato le promesse di nozze davanti a parenti, amici e operatori: «Un amore autentico che continua a unire tutti noi»
Mariangela Milani
|34 minuti fa
L'abbraccio della coppia durante la festa per i 51 anni di matrimonio festeggiata nella residenza Melograno Gardenia - © Libertà/Mariangela Milani
Renato Manca e Maria Laura Puddu hanno festeggiato i loro 51 anni di matrimonio nella casa residenza protetta Melograno - Gardenia di Borgonovo. Il loro "sì" pronunciato dopo oltre mezzo secolo testimonia che l’amore, quello vero, è un pilastro solido su cui ogni età della vita può poggiare.
Renato e Maria hanno voluto rinnovare la loro promessa davanti a parenti, amici, personale delle due case protette dove entrambi sono ospiti. «La promessa che si sono scambiati di esserci l’un l’altro, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia – dicono i parenti - è risuonata non come un ricordo lontano, ma come un valore autentico e attuale, capace di unire tutti noi».