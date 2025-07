Anziano contagiato dal virus chikungunya a Pievetta: è il primo caso piacentino

Pievetta di Castel San Giovanni - © Libertà/Massimo Bersani

È stato confermato oggi il primo caso piacentino di chikungunya, malattia virale caratterizzata da febbre e forti dolori, che viene trasmessa da zanzare infette. Ad esserne colpito è un uomo italiano di oltre 65 anni residente a Pievetta, frazione di Castel San Giovanni. Nei giorni scorsi aveva manifestato alcuni sintomi di questo virus, e precisamente febbre, dolori muscolari e articolari e congiuntivite. Non ha effettuato viaggi recenti in zone a rischio e questo fa ipotizzare una trasmissione locale del virus. Attualmente il paziente non si trova ricoverato ma è in isolamento a casa. La diagnosi è stata resa possibile grazie alla segnalazione del medico di famiglia e alla conferma di laboratorio su un prelievo del sangue.

«Si tratta di un virus esotico che ora abbiamo tra noi. Di Chikungunya si parlò nel 2007 in Romagna, poi nulla, fino ad oggi, quando abbiamo riscontrato il primo caso del Piacentino, nei pressi di Castel San Giovanni», spiega il dottor Marco Maserati, responsabile del servizio veterinario dell'Ausl di Piacenza. «Il sospetto è che circoli quindi nella popolazione di zanzare locali e l'unica lotta che possiamo mettere in campo è quella della disinfestazione. I cittadini devono essere sensibilizzati il più possibile sui comportamenti da tenere».

Cos’è la chikungunya e come si trasmette

La chikungunya è una malattia virale trasmessa all’uomo attraverso la puntura di zanzare infette, in particolare la zanzara tigre (Aedes albopictus). Non si trasmette da persona a persona, ma una zanzara può pungere un individuo infetto nella fase acuta (3–7 giorni) e trasmettere il virus ad altri.

I sintomi più comuni sono:

febbre improvvisa



forti dolori articolari e muscolari



mal di testa, congiuntivite, affaticamento e rash cutaneo



Il nome chikungunya deriva da una parola swahili che significa «ciò che curva» o «contorce», in riferimento alla posizione che chi ne soffre tende ad assumere per ridurre il dolore. Nella maggior parte dei casi, la guarigione è spontanea, ma negli anziani e nei soggetti fragili possono insorgere complicanze.

Screening sanitario a Pievetta

Per individuare eventuali altri casi, domani lunedì 14 luglio, dalle 15 alle 17, nella frazione di Pievetta, sarà presente un’équipe di Igiene e Sanità pubblica con un’ambulanza del 118 per effettuare prelievi ematici.

Sono invitati a presentarsi:

cittadini che vivono o lavorano nella zona e che negli ultimi 15 giorni hanno avuto febbre o dolori articolari/muscolari



chi è rientrato da viaggi in aree a rischio nelle ultime due settimane



In alternativa, è possibile rivolgersi al proprio medico di famiglia per la segnalazione dei sintomi e le eventuali indicazioni cliniche.

Le misure di prevenzione

Fin dalla prima segnalazione, avvenuta l’11 luglio, sono stati eseguiti tre interventi di disinfestazione nelle aree pubbliche e private della zona. Con la conferma del caso, le operazioni verranno estese e intensificate.

Per contenere la diffusione del virus, la sindaca Valentina Stragliati ha firmato un’ordinanza con una serie di raccomandazioni rivolte ai cittadini della zona interessata:

lavare con cura frutta e verdura degli orti



svuotare e pulire frequentemente le ciotole degli animali



tenere le finestre chiuse durante le ore di maggiore attività delle zanzare (mattino e tardo pomeriggio)



In generale, si consiglia di:

installare zanzariere e usare il condizionatore



indossare abiti chiari e coprenti



applicare repellenti su pelle esposta



eliminare raccolte d’acqua stagnante e usare larvicidi dove non è possibile rimuoverle (es. tombini)



Le zanzare tigre, che trasmettono il virus, sono attive prevalentemente di giorno, in particolare al mattino e nel tardo pomeriggio.

Informazioni e contatti

Ulteriori informazioni sulla malattia e sulla sua prevenzione sono disponibili sul portale Zanzara Tigre Online – Chikungunya.

La collaborazione dei cittadini, fa sapere l'azienda Ausl di Piacenza, è fondamentale: chi presenta sintomi compatibili è invitato a contattare tempestivamente il proprio medico.