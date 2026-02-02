Urta una donna in bicicletta e scappa, caccia all'automobilista "pirata"

Un'auto ha falciato una donna in sella a una bicicletta, facendola cadere sull'asfalto. Il conducente, invece di soccorrere la ciclista, ha accelerato ed è fuggito. È accaduto martedì 2 alla rotatoria tra via Conciliazione e Corso Europa. Altri automobilisti di passaggio si sono fermati, hanno soccorso la donna e chiamato il 118.

Sul posto è arrivata un'ambulanza. Il personale sanitario ha prestato i primi soccorsi alla ciclista, che è stata poi adagiata su una barella e trasportata all'ospedale Guglielmo da Saliceto. Nell'incidente, la donna ha riportato sospette fratture, ma fortunatamente non è in pericolo di vita.

Alla rotatoria di via Conciliazione sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale, che hanno ascoltato i testimoni, estrapolato i filmati delle videocamere di sicurezza della zona e effettuato i rilievi dell'incidente stradale.

Poco dopo sono iniziate le analisi dei fotogrammi delle videocamere in cerca di immagini utili a risalire all'identità del pirata della strada. Se identificato, il responsabile rischia una denuncia per omessa assistenza e fuga dopo l'incidente.