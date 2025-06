Vasto incendio nell'area dell'inceneritore di Borgoforte, tonnellate di rifiuti bruciati

Sono terminate alle 15 di domenica, 8 giugno, le operazioni di spegnimento del furioso incendio divampato all'inceneritore di Iren a Borgoforte, nella periferia est della citt. Le fiamme erano divampate improvvisamente nella notte precedente nell'area di stoccaggio. Una grande nube di fumo si era levata dall'impianto, assieme ad altissime fiamme che avevano illuminato il cielo notturno. In fumo, da quanto si è potuto apprendere finora - in mancanza di comunicazioni ufficiali - sarebbero finite bruciate tonnellate di rifiuti accatastati. L'intervento ha richiesto un notevole dispiegamento di uomini e mezzi dei vigili del fuoco che, tra il caldo e la vastità del rogo, sono stati costretti a richiedere forze aggiuntive: sul posto, assieme ai vigili del fuoco del comando provinciale di Piacenza e dei distaccamenti di Castelsangiovanni e Fiorenzuola, sono arrivati fin dalla notte i colleghi del distaccamento di Sant'Angelo Lodigiano. In mattinata la situazione risultava ormai sotto controllo, benché fossero ancora presenti focolai residui. Le operazioni più minute di spegnimento dell'incendio e di smassamento del materiale sono proseguite fino alle 15 del pomeriggio quando gli ultimi mezzi hanno fatto rientro nelle rispettive sedi.

Restano sconosciute le cause del rogo.



LA NOTA DEL COMUNE

Nella notte anche la sindaca Katia Tarasconi si è recata a Borgoforte per sincerarsi dell'accaduto. Il Comune ha fatto sapere che l’area del termovalorizzatore non è stata coinvolta. Il personale in servizio notturno a Borgoforte è stato immediatamente evacuato e nel giro di poche ore i vigili del fuoco, con la collaborazione dei tecnici Iren, hanno messo in sicurezza l’area e ricondotto la situazione sotto controllo. Nel corso della giornata il Comune ha fatto sapere di non ha ricevuto comunicazioni dalle autorità competenti in merito a eventuali rischi per la popolazione ma che la situazione era in corso di aggiornamento ed eventuali sviluppi rilevanti per la cittadinanza saranno immediatamente comunicati. I primi campioni di Arpae non hanno rilevato sostanze pericolose per la salute. In attesa della relazione definitiva di Arpae, per precauzione, si raccomanda comunque di non raccogliere e consumare i prodotti dell'orto e di svuotare le ciotole d'acqua per gli animali.