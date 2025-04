Veglia per il Papa, rinviata la presentazione del Pug

Vista la concomitanza con la veglia di preghiera per Papa Francesco, in programma questa sera in Cattedrale, l'odierno incontro di presentazione della proposta di PUG (Piano urbanistico generale) nel salone parrocchiale di San Giuseppe Operaio, previsto per le 20.30, è rinviato. Lo fa sapere una nota del Comune di Piacenza. Con successivo avviso sarà comunicata la data di riprogrammazione dell'appuntamento, incentrato in particolare sulle zone di viale Dante, via Veneto, Piacenza Sud, Galleana, Stadio, via Bianchi, Corneliana e Belvedere.