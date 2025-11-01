Frontale auto-furgone tra Podenzano e San Giorgio, due feriti

Violentissimo scontro frontale tra un'auto e un furgone a Podenzano. I conducenti sono rimasti feriti nei mezzi, un autocarro Iveco Daily e una Bmw X1, rimasti entrambi con la parte anteriore completamente distrutta e poi portati entrambi in ospedale. Nonostante le ferite non sono considerati in pericolo di vita.

L'impatto è avvenuto attorno alle 8,10 sulla Provinciale 42 che collega a San Giorgio, all'altezza del chilometro 3. Sul posto sono intervenuti mezzi di soccorso del 118 con due ambulanze della Pubblica Assistenza Val Nure, polizia locale dell’Unione Valnure Valchero e vigili del fuoco del comando di Piacenza, che hanno messo in sicurezza i mezzi coinvolti. La strada è rimasta interrotta per circa un'ora, durante le operazioni di soccorso e i successivi rilievi e si sono formate code.



