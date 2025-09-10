Cortemaggiore si prepara alla XII edizione della “Notte per gli Angeli”

Una serata di musica, memoria e solidarietà animerà Piazza Patrioti a Cortemaggiore domenica 14 settembre 2025, in occasione della dodicesima edizione della “Notte per gli Angeli”, rassegna musicale nata per ricordare le giovani vittime della strada e dedicata in particolare alla memoria di Nicola Zaffignani.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Cortemaggiore, è diventata negli anni un grande momento collettivo di condivisione, un abbraccio che trasforma il dolore in energia positiva, unendo famiglie, amici e tutta la comunità.

Il programma prevede:

Ore 18.00 – Santa Messa nella Chiesa di San Giuseppe

Ore 19.30 – Apertura stand gastronomico a cura dell’Associazione Turistica Cortemaggiore e dei volontari

Ore 20.00 – Inizio concerto con l’esibizione dei bambini delle scuole dell’infanzia “Don Milani” e “G. Verdi”, a seguire le performance degli artisti partecipanti

Ore 21.00 – Lancio dei palloncini, accompagnato da messaggi speciali preparati da volontari e associazioni

A presentare la serata sarà la giornalista Alessandra Lucchini, mentre sul palco si alterneranno numerosi artisti: Jack Nobile, Alberto Zappieri, Sorelle Gilian, Giorgio Londini, Blue Velvet, Letizia e Major Band, I Vagabondi, I Doll, Acoustic Movie Duo, Lockscover, Beppe Cantarelli.

La “Notte per gli Angeli” è anche un’occasione benefica, resa possibile grazie all’impegno delle famiglie Compiani e Zaffignani, del “Team Scappati da casa”, degli Alpini, del Centro Giovani Corte e di tanti volontari che contribuiscono con passione all’organizzazione.

“È davvero emozionante vedere la piazza unirsi in questa serata che porta con sé musica, ricordi ed emozioni profonde – dichiarano gli organizzatori –. Il nostro pensiero va a Giorgia Compiani, mamma di Nicola, anima instancabile di tante iniziative benefiche, che con il suo esempio ci ha insegnato cosa significhi donare con il cuore. Questa serata è un omaggio, un ricordo, ma anche una festa della vita e della comunità.”

L’evento si svolgerà anche in caso di maltempo, sotto le tensostrutture predisposte.