Campionati Robotica, giornata clou per i GensVolta: oggi proclamati i vincitori

Per i 10 liceali del Volta con il pallino per la robotica è arrivata la giornata clou. Sabato 28 giugno, in tarda mattinata (in Italia saranno circa le 19), la giuria dei campionati internazionali di robotica in corso a Daytona Beach, in Florida, proclamerà i vincitori. Prima però ci sarà un’ultima prova. "Dovremo sostenere una gara di robotica gemellati con un’altra squadra di Las Vegas" dicono i ragazzi e le ragazze del team di Castelsangiovanni.

Nel frattempo venerdì il team del liceo Volta ha presentato ai giurati oltreoceano la boa gentile, robot in grado di ancorare le barche senza rovinare i fondali. Dopo aver passato intere giornata a provare e riprovare la presentazione in lingua inglese, limando ogni sfumatura e dettaglio l’agguerrito team di liceali del Volta si è presentato di fronte alla giuria e in soli 5 minuti ha dovuto esporre il progetto e poi sostenere una raffica di domande.