I pisarei del Gnasso stasera per i Cosmonauti

I giorni passano inesorabili ma per i “Cosmonauti” nessuna novità. L’incertezza sul destino del frutteto di Santa Maria di Campagna che l’associazione di promozione sociale cura da più di un quinquennio si fa sempre più preoccupazione. Il 14 settembre prossimo scadrà infatti la convenzione in comodato gratuito per uso pubblico stipulata – lo ricordiamo – tra l’Ordine dei Frati Minori di Santa Maria di Campagna, proprietario dell’area verde, e il Comune di Piacenza. Si muove solo la solidarietà con un’iniziativa lanciata da Carlo Giacobbi, titolare dello storico ristorante “La Pireina”.

L’evento (solidale) rivolto al più ampio pubblico possibile - in programma stasera alle 19 e 30 - è all’orto-frutteto, ingresso in via Tramello. Ai soci, ai volontari e a tutti i partecipanti verrà offerto un tradizionale piatto di pisarei e fasò (cucinato dal Gnasso). Sarà una delle ultime occasioni per richiamare l’attenzione delle parti in causa e raccogliere idee per scongiurare il rischio di interruzione del progetto socio-ambientale su cui l’associazione “Cosmonauti” ha investito moltissimo negli anni: l’area è stata riqualificata, sono state messe a dimora molte piante da frutto (anche varietà antiche), sono stati creati corridoi ecologici (siepi) per la fauna selvatica, è stato realizzato un orto sociale.

L’area verde è spesso sede di eventi – “La lucciolata” di giugno per esempio, molto partecipata di cui Libertà ha raccontato – apprezzati dai cittadini. Insomma, un piccolo (naturale) rifugio dalla vita strettamente di città che in molti si chiedono quale destino avrà.