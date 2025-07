Marcia in ricordo di Roberta Magistrali, in 500 tra campi e boschi

In 500 tutti in marcia lungo i percorsi della quinta camminata sulle colline dell’Alta Val Tidone. All'appuntamento, in memoria di Roberta Magistrali, hanno preso parte quest'anno 498 podisti che si sono dati convegno lungo i tre percorsi di 4, 8 e 12 chilometri tra salite discese, sentieri sterrati tra boschi, campi, adagiati sulle colline della Valtidone. Il tutto per raccogliere fondi a favore dell’associazione Piace Baskin Piacenza, per l'integrazione delle persone diversamente abili tramite lo sport. Tra i partecipanti ci sono stati 19 gruppi tra cui la palma di più numeroso è andata ai Marciatori Costa di Casaliggio. Ad organizzare sono stati i volontari del Gruppo podistico borgonovese insieme a Avis Pianello, Pro Loco Stra-Trevozzo, Pubblica Assistenza Valtidone-Valluretta, Protezione Civile Alta Valtidone con il comune di Alta Va Tidone.