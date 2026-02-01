A Pistoia è scontro tra titani: il Piace non può rallenatre

E' la grande domenica dello scontro più atteso. Il Piacenza è ospite della Pistoiese per un confronto che potrebbe già sancire importanti indirizzi legati alla corsa per il titolo nel girone D di Serie D. Potenzialmente le squadre più forti del raggruppamento, in realtà al comando ora c'è il sempre più autoritario Lentigione, con gli arancioni toscani che, nonostante un campagna di rafforzamento invernale super dopo quella estiva vissuta da protagonista, si ritrovano al terzo posto a -5 dalla battistrada. Un punto in meno per il Piace che sogna colpaccio esterno e sorpasso dopo una settimana segnata dall'addio di Trombetta (al Forlì) e al tesseramento di Asencio. Da capire se Alessandro De Vitis farà il suo esordio dal primo minuto, in attacco dovrebbe rivedersi il trio Mustacchio-Manuzzi-D'Agostino. Un match fondamentale per i biancorossi che non possono concedersi ulteriori frenate per non perdere contatto con le posizioni di testa dove il ritmo, da alcune giornate, ha subito un'impennata considerevole.

