A porte chiuse ma con l'obbligo dei tre punti: Piace a Sangiuliano

Sesta giornata del campionato di Serie D e biancorossi che non possono perdere ulteriore terreno dalla vetta

Redazione Online
|4 ore fa
Servirà un'altra vittoria nel silenzio. Oggi a porte chiuse, dalle 15, il Piacenza affronta il Sangiuliano nella sesta giornata del girone D di Serie D. Una trasferta alla quale i tifosi non potranno prender parte vista la mancanza dell'agibilità dello stadio lombardo. E così i biancorossi dovranno cavarsela senza il sostegno esterno, ma consapevoli che serviranno i tre punti per non perdere ulteriore terreno dalla Pistoiese prima della classe. Capitolo formazione, sembra confermato l'utilizzo del 4-3-3 ma in avanti, nel ruolo di riferimento centrale, agirà Pino al posto di Trombetta che, nel corso dell'ultima seduta di allenamento, ha rimediato un colpo fortuito che lo costringerà a un impegno limitato. 
