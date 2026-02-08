Liberta - Site logo
A Ziano è super sfida per la promozione

In Valtidone arriva uno Sporting che scoppia di salute e che punta al blitz in casa della capolista. Il programma di oggi in Prima, Seconda e Terza

Redazione Online
|36 minuti fa
A Ziano è super sfida per la promozione
1 MIN DI LETTURA
In Prima, occhi principalmente puntati sul confronto al vertice di Ziano, esame tosto tanto per la locale capolista di Bigatti quanto per la damigella Sporting di mister Binchi. Può riavvicinare ulteriormente la vetta il San Lazzaro, che ospita la Fontanellatese. Borgonovese a Soragna e poi occhio ad Arquatese-Fidenza. Al “Bertocchi” (ore 18) l'interessante derby Sarmatese-Pianellese. Nel girone A di Seconda fari puntati sulla stracittadina Virtus-San Giuseppe, dal pronostico tutt'altro che scontato come pure in GossoPittolo-Rottofreno (al “Levoni”, ore 18.30).. Nel B la Salicetese gioca all'ora di pranzo sul campo del Fonta. Il Cadeo può e deve battere l'ospite Club Mezzani per conservare il primato. Tra le battistrada del girone A di Terza impegno più tosto per il RiverNiviano, ospite della Travese, rispetto al Santantonio che sfida il Life in Sport (“Levoni”, 16.30). Nel B Vernasca e Omi Academy chiedono strada a Gerbido e Il Ponte.
