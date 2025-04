Ad Agazzano arriva la capolista per un derby tutto da vivere

Sarà il derby di Agazzano, tra i granata padroni di casa e la capolista Nibbiano&Valtidone, il piatto fortissimo della domenica del calcio dilettantistico. A due giornate dal termine, la squadra di Rastelli potrebbe già chiudere i conti e ottenere la promozione dall'Eccellenza alla Serie D (in caso di vittoria e concomitante mancato successo della Correggese con il Gotico Garibaldina), ma dovrà fare i conti con la squadra di Piccinini, intenzionata a mettere le mani sui tre punti per coltivare il sogno playoff. In un Baldini tirato a lucido per l'occasione, previsto il pubblico delle grandi occasioni.

Una giornata, che prevede il calcio d'inizio su tutti i campi alle 16.30, anche la Pontenurese in Promozione, la Pianellese in Seconda Categoria e la Polisportiva Samurai in Terza, potrebbero già tagliare il traguardo della promozione con 90' di anticipo. Questo il programma completo di oggi.

Eccellenza

Agazzanese-Nibbiano&V.

BrescelloPiccardo-Salso.

Zola Predosa-Vianese

Colorno-Virtus Castelfranco

Correggese-Gotico Garib.

Fabbrico-Borgo S. Donnino

Fidentina-Rolo

Sp. Scandiano-R. Formigine

Terre di Castelli-Arcetana

Promozione

Alsenese-Pontenurese

Bibbiano-Sorbolo

Boretto-Terme Monticelli

CarpaChero-CastFontana

Fidenza-Vezzano

Fornovo M.-Bobbiese

Luzzara-Sannazzarese

Masone-Bagnolese

Montecchio-Carignano

Prima Categoria

Borgonovese-Vigolo

Noceto-Arquatese

San Secondo-Busseto

Soragna-Lugagnanese

Spes-Ziano

Vigolzone-Sarmatese

Virtus Piacenza-Junior Drago

Zibello-Sporting Fiorenzuola

Seconda Categoria (G. A)

BobbioPerino-B.F. Bettola

Caorso-Libertas

San Corrado-GossolengoP.

Pianellese-San Giuseppe

Podenzano-San Polo

Riverniviano-Pontolliese

Rottofreno-San Lazzaro F.

Seconda Categoria (G.B)

Cadeo-Levante

Combisalso-Torrile

Fonta Calcio-San Polo Pr

Fontevivo-Fontanellatese

Gattatico-Viarolese Sissa

Salicetese-Pro Villanova

San Lorenzo-Fulgor Fiorenzuola

Terza Categoria

Alseno-Vernasca

Atletico Pontolliese-S. Rocco

Corte Calcio-Podenzanese

Folgore-Bivio Volante

Gropparello-Primogenita

Omi Academy-Gerbidosipa

Travese-Pol. Samurai

Turris-San Filippo Neri