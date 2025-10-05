Agazzanese, poker e vetta. Gotico e Castellana volano
In Eccellenza finisce senza reti il derby tra Pontenurese e Bobbiese, in Promozione impresa Carpaneto Chero
Redazione Online
|18 ore fa
Un'azione di Pontenurese-Bobbiese ©Libertà/Angela Petrarelli
L'Agazzanese vince con autorità sul campo del Campagnola e raggiunge in vetta al campionato di Eccellenza la Pontenurese, fermata sul 0-0 nel derby con la Bobbiese.
In Promozione, la Castellana Fontana vince sul difficile terreno del Terme Monticelli e irrompe in zona playoff, molto bene anche il Gotico Garibaldina, che dilaga contro la Bagnolese. Impresa del Carpaneto Chero, che ferma sul 3-3 la corazzata Colorno. Sconfitta casalinga contro il Boretto per la Spes.
