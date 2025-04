Dopo la pole, Fornaroli cerca l'impresa nella Sprint

Scatterà alle 15.15 italiane la Sprint Race di Formula 2 sulla pista di Sakhir, teatro del Gran Premio del Bahrain che vede protagonista Leonardo Fornaroli. Ieri il pilota piacentino dell'Invicta Racing aveva strappato la pole position (la prima della carriera in F2) che gli ha fruttato due punti preziosissimi in classifica generale, raggiungendo la vetta condivisa con Durksen e la posizione privilegiata in griglia domani (domenica) nella Feature Race.Oggi pomeriggio, invece, Leonardo partirà dalla decima posizione in virtù del regolamento che prevede per la Sprint Race l'inversione dei primi dieci tempi delle qualifiche del venerdì. In pole position ci sarà proprio Durksen, decimo nelle prove, e che tenterà di sfruttare questa occasione per difendere la vetta in classifica, con Fornaroli chiamato a una rimonta.La situazione poi sarà speculare domenica, anche se in mezzo ovviamente c'è una nutrita concorrenza.