I Bees brindano all'ultimo contro Lumezzane. La Bakery cade in casa

Bottioni all'ultimo respiro regala due punti fondamentali ai Bees: finisce 75-74 su Lumezzane. Verso la fine Cecchinato sui liberi seguenti fa 2/2, mentre dopo il timeout di Lumezzane Piccionne combina una mezza frittata facendosi fischiare 5 secondi. Ceparano inventa l’assist per Bottioni, che in reverse realizza un clamoroso canestro per il 75-74. Finisce con i Bees che per i capelli riprendono una partita e 2 punti fondamentali per la stagione. E così Fiorenzuola brinda in extremis.

Fiorenzuola Bees 75

LuxArm Lumezzane 74

(10-21; 37-41; 55-59)

Fiorenzuola Bees: Mazburrs ne; Biorac 4; Obljubech 4; Bottioni 9; Cecchinato 3; De Zardo 15; Cecchi 15; Ceparano 9; Crespi 11; Camara ne; Ambrosetti ne. All. Del Re

LuxArm Lumezzane: Galassi 13; Festa ne; Siberna 16; Hrstic 21; Gelfi ne; Kekovic ne; Deminicis 3; Sipala 3; Ivanovskis 2; Ohenhen 7; Angarica Sanchez; Piccionne 9. All. Ciarpella

Arbitri: Tallon da Bologna – Forconi da Faenza – Boudrika da Conselice (RA)

Davvero difficile immaginare una domenica più brutta per la Bakery, che in un colpo solo perde partita contro Capo d'Orlando e Alessandro Dore per un brutto infortunio nell'ultimo quarto di gara. Al Palabakery finisce 64-95, punteggio severo che i rivali costruiscono praticamente tutto nel secondo quarto: non partono male infatti i piacentini, bravi a reggere l'urto iniziale salvo poi squagliarsi in maniera quasi inspiegabile prendendo un gap di ben 27 punti in soli 10 minuti di gioco. A queste condizioni è poi complicatissimo rimontare nella seconda parte di match, Morvillo e compagni hanno quantomeno il merito di non prendere l'imbarcata, ma è una soddisfazione veramente effimera se poi si pensa alla prestazione globale, insufficiente come la classifica che continua a recitare 2 soli punti conquistati (peraltro a tavolino) in 9 giornate di campionato. Prossimo turno mercoledì alle 20.30 in casa di Vicenza.

Bakery Basket Piacenza 64

Infodrive Capo d’Orlando 95

(19-22, 30-60, 51-77)

Bakery Basket Piacenza: Dore 9, Morvillo 2, Bocconcelli 8, Ricci 13, Abba 12, Giannone 10, Korlatovic 2, Madia, Salvaderi, Callegari, Borriello 8, Banella. All. Salvemini

Infodrive Capo d’Orlando: Bertetti 20, Palermo 2, Jasaitis 13, Rapetti 15, Gatti 2, Moltrasio 5, Antonietti 10, Contento 16, Simon 12, Gaetano N.e. All. Bolignano