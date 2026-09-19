Riccardo Sartori ancora Tricolore

È passato soltanto un anno, ma la musica è sempre la stessa e Riccardo Sartori si mette in tasca il secondo scudetto di fila. Il classe 2013 del Tennis Club Borgotrebbia ha infatti vinto il titolo tricolore nel doppio ai Campionati italiani Under 13 che si sono disputati sui campi del Tennis Club Napoli. Sartori (3.1) si è presentato ai blocchi di partenza con il fidato compagno di squadra Diego Gentile (3.2) del Ten Sport Center, coppia rodatissima visto che avevano già vinto l'anno scorso gli italiani di doppio Under 12. Questa volta il percorso sembrava più complicato, da testa di serie numero 6.

Finale praticamente a senso unico contro la coppia Salvatore Azzollini-Christian Lamanna, nettamente sconfitta con il punteggio di 6-0 6-1 che ha decretato la conquista del secondo scudetto consecutivo.

Buono anche il percorso nel tabellone del torneo singolare, dove ha superato i primi due turni, ma nel terzo non c'è stato nulla da fare contro la testa di serie numero 9 del tabellone, il forte Tommaso Desideri che ha vinto con un netto 6-3 6-2.