Una splendida Patrizia Dorsi vince il tricolore

Decimo posto nella classifica assoluta, ma soprattutto titolo italiano Master 3. Patrizia Dorsi non smette più di stupire e, dopo l’argento ai Campionati di winter triathlon, conferma le sue doti nelle discipline off road nel Trevigiano.

L’atleta piacentina si è disimpegnata ancora una volta alla grande nella splendida location del lago di Bandie dove si sono svolti i Campionati tricolore di duathlon cross. Per la campionessa del Piacenza Triathlon Vittorino, un’altra prestazione da incorniciare lungo il percorso che prevedeva una prima frazione di cross di 3km al termine della quale Dorsi ha chiuso al 19esimo posto; a seguire 14 chilometri di mountain bike, specialità dell’atleta di casa nostra: metro dopo metro, Dorsi ha raggiunto e superati diverse avversarie fino alla decima posizione. Negli ultimi 1.500 metri di corsa, la runner ha conservati il vantaggio, chiudendo in un’ora, 5 minuti e 48secondi.

Alla gara era presente anche il presidente della società Stefano Bettini, arrivato 8° di categoria.

Prossimo appuntamento fissato per il 15 marzo con il duathlon di San Damiano; Dorsi sarà ancora protagonista in versione atleta, per Bettini le fatiche saranno quelle di organizzatore dell’evento.