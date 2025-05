Anche Cerati ai Samurai, Valizia va al Gotico

La Pontenurese, tra gli altri interessata all’attaccante Sutera, ha ufficializzato le conferme di Diaw, Rizzi, Lodigiani, Casali, Dordoni e Bara. La Pol. Samurai si è invece assicurata anche l’esperto centrocampista Simone Cerati (88, ex Pontenurese), mentre il portiere Marco Valizia, anch’egli ex Pontenurese, si è accasato al GoticoGaribaldina. Andrea Viciguerra e Marco Barbieri sono rispettivamente il neo tecnico ed il neo diesse del Rottofreno. Salutato dopo 13 anni di onorato servizio il club del presidente Manzella, Paolo Gatti ha sposato da team manager la causa della Pianellese, che ha fatto suo il difensore Paolo Groppi (ex Virtus). L’ormai ex bomber della Libertas, Carrara, potrebbe far ritorno alla Virtus seppure sia pure tentato da Caorso e Pontolliese. Alla guida di quest’ultima confermato mister Emiliano Boselli. Vigolzone avanti con mister Paolo Giorgi, mentre il San Polo del confermato Leccacorvi ha fatto suoi l’attaccante Alberto Facchini (ex Pianellese) ed il centrocampista Edoardo Nobili (ex Rottofreno).