Another Way da record ai Regionali di kickboxing

Questa volta hanno perfino superato se stessi, conquistando un bottino complessivo di 23 medaglie. Solo applausi per i ragazzi dell’Another Way di Piacenza, tra i grandi protagonisti ai Campionati regionali di kickboxing che si sono svolti a Finale Emilia (Modena). Il bilancio finale vede innanzitutto 16 medaglie d’oro (battuto quindi il record che fin qui era di 14 raggiunto lo scorso anno ai Regionali di Cattolica), 5 d’argento e una di bronzo. Spedizione più che positiva, guidata come sempre dal maestro Davide Bottini, accompagnato dalla presidente dell’Another Way Mariarosa Speroni e dagli insegnanti Elvis Trajkov, Oreste Gazzolo e Giacomo Corbellini.

Sugli scudi i giovani che sono saliti sul gradino più alto del podio: nel light contact Mouhamed Ayari (Cadetti 60 kg), Yassine Ayari (Cadetti 50 kg), Rined Ayari (Cadette 45 kg), Magda Bernardini (Juniores 50 kg), Ritey Ayari (Juniores 55 kg), Wassim Kassed (Juniores 63 kg), Kadidia Kane (Juniores 55 kg), Mattia Borlenghi (Seniores 63 kg), Filippo Girandola (Seniores 55 kg) e Federico Montesissa (Seniores 75 kg), nel kick light Ritey Ayari (Cadette e Juniores 55 kg), Magda Bernardini (Juniores 50 kg), Wassim Kassed (Juniores 63 kg), Mattia Borlenghi (Seniores 63 kg) e Filippo Girandola (Seniores 55 kg).

Secondi posti per Tommaso Malaponti (Seniores 70 kg) e per Giacomo Corbellini (Seniores 75 kg) nel light contact e per Mouhamed Ayari (Cadetti 60 kg), Kadidia Kane (Seniores 55 kg) e Federico Montesissa (Seniores 75 kg) nel kick light; terzo infine Tommaso Malaponti nel kick light Seniores 70 kg.