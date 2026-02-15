Antenucci-show e il Fiorenzuola bracca il Nibbiano

La Pontenurese non si ferma più: i biancazzurri battono anche il Rolo (Diaw all'87') e consolidano il terzo posto del campionato di Eccellenza (complice il rinvio di Nibbiano-Vianese). Sconfitte, invece, per Agazzanese e Bobbiese.

In Promozione, super giornata per le piacentine: successi per Gotico (2-0 al San Secondo firmato da Makaya e Cossetti) e Castellana Fontana (2-1 a Luzzara, reti di Cantiello e Spedini), scatto salvezza del Carpaneto Chero nello scontro diretto contro il Boretto (Mansour e Raggi). Pareggia la Spes Borgotrebbia. Nel posticipo invece, l'Antenucci-show regala al FIorenzuola il secondo posto solitario a una sola lunghezza di distacco dal NIbbiano che ha però una gara in meno disputata: valdardesi capaci di sbancare anche il campo dell'Arcetana con la doppietta dell'ex Correggese: prima il gol su rigore e poi una rete straordinaria con un tiro al volo da azione d'angolo. L'errore del portiere Cantoni in disimpegno ha regalato il gol della bandiera ai padroni di casa.

ECCELLENZA

Risultati



Classifica



PROMOZIONE

Risultati



Classifica

