Antonio Filippini sfida il Piace: «Rosa forte, Franz garanzia»
Il neo allenatore del Pavia (domani avversario in Coppa Italia) ha affrontato i biancorossi molte volte da calciatore
Paolo Borella
|1 ora fa
Quella di domani contro il Piacenza sarà una sfida amarcord per l’allenatore del Pavia Antonio Filippini, che da calciatore ha affrontato tante volte i biancorossi con le maglie di Brescia, Palermo, Lazio, Treviso e Livorno. Spesso in Serie A, spesso con il fratello gemello Emanuele.
Altri tempi per il tecnico oggi 52enne, che ha accettato la sfida pavese (squadra penultima nel girone B di Serie D) e ritrova subito il Piace nei Sedicesimi in Coppa Italia: «È una società storica e sfidarla è motivo d’orgoglio. So che la rosa è stata costruita per vincere, ma la squadra non vive un bel momento. Però Franzini è una garanzia: entrambi abbiamo allenato il Lumezzane e anche lì fece benissimo».
Gli incroci con i biancorossi sono stati tanti per Antonio Filippini, soprattutto ai tempi della Serie A: «Non dimenticherò mai il gol dell’ex dell’amico Dario Hubner che ci aveva appena lasciato per andare in Emilia».
