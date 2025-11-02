Arriva la Correggese, Franz ancora con il trequartista

Tre settimane e tre trasferte dopo, il Piacenza torna al Garilli e oggi come a metà ottobre la grande missione è alla ricerca della continuità. Alle 14.30 sfida casalinga valida per la decima giornata di campionato contro la Correggese, una delle squadre di media classifica (almeno per ora, è a -3 dai biancorossi) che stanno rendendo molto equilibrato il girone D di Serie D.

Per il Piacenza, quinto a -4 dalla vetta occupata dal Lentigione, assente Taugourdeau ancora infortunato alla caviglia, mentre D’Agostino è recuperato e fra i convocati, però ancora in dubbio dopo il problema al ginocchio di una settimana fa. Franzini potrebbe preservarlo di nuovo e non schierarlo dal 1’. Probabile invece la conferma del 4-3-1-2, con Campagna trequartista alle spalle di Mustacchio e Trombetta.

Le probabili formazioni

Piacenza (4-3-1-2): Ribero; Ciuffo, Martinelli, Sbardella, Zaffalon; Lordkipanidze, Putzolu, Poledri; Campagna; Mustacchio, Trombetta. All.: Franzini. A disposizione: Kolgecaj, Pizzi, Cabri, Silva, Mazzaglia, D’Agostino, Garnero, Bianchetti, Pino.

Correggese (3-4-1-2): Narduzzo; Giorgini, Panizzi, Ferraresi; Truzzi, Pampaloni, Galli, Errichiello; Siligardi; Berni, Arrondini. All.: Domizzi. A disposizione: Mantini, Carini, Ghizzardi, Zarrillo, Gualdi, Squarzoni, Taparelli, Calì, Cappelluzzo.

SERIE D

Risultati



Classifica

