Arriva la super Vianese, il Fiorenzuola non può fallire LIVE

Alle 14.30, scatta una giornata cruciale nel campionato di Eccellenza. E' il Fiorenzuola a essere protagonista del match di cartello del Pavesi dove è di scena la formidabile Vianese, seconda della classe in coabitazione con Agazzanese e Pontenurese, a -2 dalla battistrada NIbbiano&Valtidone. Per i rossoneri un match da non fallire per non accumulare ulteriore ritardo dalla vetta. Mister Araldi sarà ancora privo di diversi titolari. La capolista di Luca Rastelli farà invece visita al Mutina a ranghi completi, mentre l'Agazzanese riceve la visita della sempre imprevedibile Terre di Castelli. Agevole invece l'impegno interno della Pontenurese, quantomeno sulla carta, che se la vedrà con il Salsomaggiore di Sandro Melotti tra le mura amiche. Importante sfida-salvezza per la Bobbiese che sarà di scena sul campo del Rolo in un confronto ad alta tensione e che vedrà ancora una volta mister Dario Bongiorni alle prese con tantissime defezioni.

Piacentine protagoniste assolute anche in Promozione. Il Gotico Garibaldina, al Levoni, riceve il Luzzara e in caso di tre punti, i ragazzi di mister Cristian Achilli si riapproprieranno della vetta, ora ad appannaggio del Montecchio, vittorioso ieri a Boretto. Per la prima posizione lotta ovviamente la Castellana Fontana di scena sul campo della inguaiata Bagnolese. Partita cruciale per il Carpaneto Chero che, al San Lazzaro, se la vede con il Vezzano: chi soccombe rischia di sprofondare ulteriormente. Al Puppo invece, la Spes Borgotrebbia punta a dar seguito al successo di domenica scorsa nella sfida con il Terme Monticelli.

ECCELLENZA

Risultati



Classifica



PROMOZIONE

Risultati



Classifica

