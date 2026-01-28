Arriva Soria, la Gas Sales non deve rilassarsi

Dopo la sfortunata maratona con Modena in Superlega (persa al tie-break), la Gas Sales Bluenergy si rituffa in Europa. Oggi alle ore 20.30 scende in campo al Palabanca per la gara di ritorno degli Ottavi di finale di Cev Cup, dopo il 3-1 dell'andata sul campo degli spagnoli del Rio Duero Soria.

Per passare al turno successivo della seconda competizione continentale per club, ai biancorossi basterà vincere due set, in caso di vittoria per 3-0 o 3-1 del Rio Duero Soria si giocherà il golden set ai 15 punti.

In caso di accesso ai playoff round, Piacenza affronterà la vincente tra la formazione finlandese del Akaa Volley e i polacchi del Jsw Jastrzebski Wegiel: nella gara d’andata in terra finlandese si sono imposti i polacchi per 3-1 (16-25, 22-25, 28-26, 18-25). I playoff round precedono i Quarti di Finale, che coinvolgeranno anche quattro squadre provenienti dalla fase a gironi della Champions League.

«Sarà importante riuscire ad imporre fin dal primo scambio il nostro ritmo e gioco - commenta il viceallenatore della Gas Sales Bluenergy, Samuele Papi - perché Soria è una squadra che sa stare molto bene in campo, ha attaccanti pericolosi, che nella gara di andata ci hanno messo in difficoltà in alcune situazioni. Ma, ripeto, tutto dipenderà da noi, dal nostro atteggiamento in campo e dall’imporre il nostro gioco».

L’avversario

Il Rio Duero Soria dopo quattordici partite giocate in SuperLiga occupa la seconda posizione in classifica con 35 punti frutto di dodici vittorie e due sconfitte. La vetta della classifica è occupata dal Guaguas di Juantorena con 39 punti mentre la terza in classifica è il Melilla con 31 punti. Nell’ultima partita Rio Duero Soria ha superato in trasferta l’Almeria per 3-1 (26-28, 25-22, 25-22, 25-21 per Soria).

La squadra di pallavolo del Grupo Herce Río Duero nella stagione 2024-2025, ha raggiunto la finale della Superliga e si è qualificata per la Cev Volleyball Cup. Campioni della Copa del Rey nel 2023 e vicecampioni di Superliga (2024, 2025), il club è noto per la sua competitività e il forte legame con il territorio.

Nel dicembre scorso ha giocato la finale della Supercoppa di Spagna ed è stata superata dal Guaguas per 3-0 (26-24, 25-23, 25-23). Nel prossimo mese di febbraio sarà tra le protagoniste della Coppa del Re.

Roster competitivo quello della formazione spagnola composto quasi esclusivamente da giocatori spagnoli, sono solo quattro i giocatori non spagnoli: lo schiacciatore portoricano Hoyos Mejias, l’opposto colombiano Moreno Mosquera, lo schiacciatore norvegese Kalstad e lo schiacciatore svedese Lindberg. Squadra giovane, età media di poco inferiore ai 21 anni, solo due giocatori sono nati prima del 2000, tutti gli altri tra il 2001 e 2007.