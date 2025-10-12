All'Assigeco il derby-spettacolo con i Bees, passo falso Bakery
Quarta giornata di campionato per la Serie B Nazionale di basket
Gabriele Faravelli
|13 minuti fa
Per Assigeco ancora un grande Mazzucchelli nel derby contro Fiorenzuola
UCC ASSIGECO PIACENZA 84
FIORENZUOLA BEES 71
(24-19; 45-37; 64-60)
UCC ASSIGECO PIACENZA: Cattivelli, Kuot, Valesin 4, Criconia, Calbini 14, Mazzucchelli 29, Sarmiento, Poggi 11, Pirani 12, Ferraro 6, Pepper 8, Fiorillo. All. Manzo.
FIORENZUOLA BEES: Biorac 4, Obljubech 5, Abdoul Razak, Bottioni, Cecchinato 28, Korsunov 8, De Zardo 8, Cecchi 5, Ceparano 9, Camara, Crespi, Ambrosetti 4. All. Del Re. oArbitri: Rezzoagli, Martinelli, Bernardi.
Spettacolo al Palabanca per il primo derby stagionale di Serie B di basket. La spunta Assigeco al termine di un match combattuto fino all'ultimo quarto, i Bees rimontano e se la giocano punto a punto per soccombere nel finale, ma solo nel punteggio. Grandi protagonisti Mazzucchelli autore di 29 punti e Cecchinato con 28.
SIAZ BASKET PIAZZA ARMERINA 86
BAKERY BASKET PIACENZA 63
(23-16, 48-29, 73-45)
Un avvio di gara solido e coraggioso non basta a Bakery Piacenza: a Ragusa, vince Siaz Piazza Armerina 86-63. La squadra di coach Giorgio Salvemini approccia bene la partita nella quarta giornata di Serie B Nazionale, tiene testa ai padroni di casa e chiude il primo quarto sotto 23-16, ma dimostrando di poter stare a contatto con gli avversari. Bakery Piacenza proverà subito a rialzarsi nel turno infrasettimanale: mercoledì 15 ottobre alle ore 20.30 arriva La T Tecnica Gema Montecatini al PalaBakery.
