Assigeco in Comune: «Vogliamo risalire, obiettivo le fasi finali»

Il campionato inizierà tra meno di tre settimane, ma il pensiero va già all'8 giugno 2026. Quel giorno infatti inizieranno le fasi finali della Serie B di basket e l'Assigeco vorrà essere presente con tutte le sue forze. Obiettivo dichiarato da parte della società biancorossoblù, che è stata accolta in Comune dall'assessore allo sport Mario Dadati per la consueta passerella di “in bocca al lupo” pre-stagionale. «Andremo ad affrontare un nuovo campionato – ha spiegato il direttore sportivo Alessandro Pagani – ma le fasi finali inizieranno l'8 giugno e noi dovremo esserci per portare in avanti il più possibile la nostra stagione». Confermato alla guida coach Humberto Manzo, che senza tanti giri di parole ha chiarito quale sarà l'obiettivo della squadra: «Dopo la retrocessione dell'anno scorso siamo tutti chiamati a riportare in alto l'Assigeco, per fortuna qui c'è una società seria che mi ha messo a disposizione un gruppo che ha già dimostrato di voler lavorare con grande convinzione, siamo pronti per disputare un campionato ad alti livelli».