Avanzano Nibbiano e Fiorenzuola, finale Samurai-BobbioPerino

Brindisi in Coppa per Fiorenzuola (0-2 a Campogalliano), Nibbiano&Valtidone (7-6 dopo i rigori col Terre di Castelli), Samurai e BobbioPerino; eliminata invece la Pontenurese per mano della Vianese, vittoriosa per 3-0.

Coppa Italia Eccellenza

Fiorenzuola ai Quarti prendendosi la meritata rivincita sul campo del Cdr Mutina e nonostante l'inferiorità numerica lamentata per quasi un'ora causa l'affrettata espulsione di Zucchini. La squadra di Araldi è passata in vantaggio intorno alla mezzora del primo tempo con rigore propiziato da Morrone e trasformato da La Vigna. In seguito diverse le occasioni sciupate in contropiede dal Fiore, che ha infine messo in cassaforte il successo a 2' dal termine con un altro rigore trasformato dal subentrato Piro. La formazione di partenza rossonera: Cantoni, Borrelli, Negri, La Vigna, Varoli, Zucchini, Lori, Postiglioni, Censi, Scarlata, Morrone.

Ai Quarti della Coppa Italia d'Eccellenza anche il Nibbiano&Valtidone di mister Rastelli, che ha peraltro avuto la meglio sull'irriducibile Terre di Castelli solo dopo i rigori ad oltranza. Nibbiano che ha chiuso il primo tempo in vantaggio grazie al bel gol, di testa, di Piscicelli, ma che in avvio di ripresa ha incassato il pari ospite a firma di Giordano. Curioso il fatto che gli unici due gol sin qui al passivo della difesa valtidonese siano stati opera della squadra di Cattani. 1-1 che è rimasto tale sino al triplice fischio con soluzione ai rigori premiante per i padroni di casa, a segno con Alcibiade, Ababio, Minasola, Jakimovski, Grasso e Hasanaj. Fatale agli ospiti la conclusione imprecisa del sesto rigorista. L'undici iniziale biancazzurro: Serena, Ababio, Vecchi, Alcibiade, Fogliazza, Rebolini (Jakimovski), Piscicelli, Bassoli (Hasanaj), Javi Boix, Carrasco, Setti.

Dopo un buon primo tempo la Pontenurese di Rizzelli è invece stata costretta alla resa sul campo della ben più quotata Vianese, che nmella ripresa ha calato un perentorio tris a firma di Iacovoni, Paterlini e Zanazzi. Pontenurese inizialmente in campo con: Cabrini, Bernardi, Bara, Castellana, Vecchio, Ajdini, Yener, Orlandi, Compiani, Bongiorni, Roberi Vota.

Coppa Emilia Seconda categoria

Nel rispetto del pronostico la finale territoriale della Coppa Emilia di Seconda categoria se la giocheranno la Polisportiva Samurai di Di Donna ed il Bobbio2012 Perino di Tibaldi, non a caso prim'attrice e damigella d'onore nel girone A di campionato. I sempre vincenti Samurai si sono imposti con rotondo 3-0 alla B.F. Farini Bettola con gol di Bertani, Simone e Cozzi, mentre i trebbiensi sono riusciti a piegare la fiera opposizione del Caorso per 3-2, in virtù della tripletta di Dilettoso che ha reso vana la doppietta, su rigore, di Alem.