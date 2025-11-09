Bagarre in testa, in Prima Categoria giornata da brividi

Tre piacentine in vetta e la sensazione che la decima giornata del campionato di Prima Categoria possa oggi regalare nuove sorprese. Si attende la reazione della Borgonovese che, dopo i primi due stop (consecutivi) riceve al Curtoni la temibilissima Arquatese, a ridosso del terzetto di testa. Rischia anche il San Lazzaro che riceve la Lugagnanese, altra pretendente alle posizioni più prestigiose del torneo. Trasferta da non sottovalutare invece per la Sarmatese, l'altra battistrada, che fa visita all'inguaiata matricola San Lorenzo Monticelli.

In Seconda Categoria, successo della B.F. di mister Fabio Ponzini nell'atteso derby della Valnure con la Pontolliese. Gelmini e poi Archieri in pieno recupero sembravano aver fissato il risultato sull'1-1, ma al 95' è arrivato il centro da tre punti di Aradelli. Testa coda invece per la Samurai capolista a punteggio pieno: Bertani e compagni ricevono infatti il Gossolengo Pittolo, ultimo della classe, mentre il Bobbio Perino se la vedrà a Salsominore con il Caorso.

PRIMA CATEGORIA

Risultati



Classifica



SECONDA CATEGORIA GIRONE A

Risultati



Classifica



SECONDA CATEGORIA GIRONE B

Risultati



Classifica



TERZA CATEGORIA GIRONE A

Risultati



Classifica



TERZA CATEGORIA GIRONE B

Risultati



Classifica



