Bakery Basket Piacenza, primo allenamento davanti ai tifosi

Primo allenamento della stagione 2025/26 per Bakery Piacenza, nel pomeriggio di lunedì 18 agosto, accompagnato dall’affetto dei tifosi biancorossi al PalaBakery. Il gruppo di coach Giorgio Salvemini è partito con entusiasmo e intensità in una seduta inaugurale durata un’ora e quarantacinque minuti. Nel corso della giornata di raduno, anche le visite mediche al Centro Health e le visite fisioterapiche al centro Physio Evolution, prima dei test fisici con il preparatore atletico Marco Merli. I giocatori sono stati accolti a Piacenza dal club manager Simone Zamboni e dalla presidente Caterina Zanardi, che dopo aver ringraziato i sostenitori biancorossi si è rivolta così alla squadra: “La nostra volontà è quella di creare un gruppo forte: per farlo, saranno fondamentali le relazioni umane e la volontà di ognuno di costruire qualcosa di importante durante la stagione”. Alla fine del primo allenamento, giocatori, staff, dirigenza e tifosi hanno condiviso l’aperitivo di inizio stagione, preparato da Tequila Pub.