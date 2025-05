Barbieri, il tifoso diventato ds: «A Firoenzuola dopo tanta gavetta»

Prime parole da dirigente del Fiorenzuola per Mario Barbieri, il direttore sportivo individuato dalla società valdardese per tentare la risalita dopo la doppia retrocessione dalla Serie C all'Eccellenza. «Una grande responsabilità che arriva dopo tanti anni di gavetta - ha spiegato il nuovo uomo-mercato valdardese -. La società mi ha ovviamente evidenziato come sia assolutamente necessario interrompere questa serie nera. Non possiamo sbagliare». Una responsabilità ancora maggiore per un dirigente nativo proprio di Fiorenzuola e, da sempre, tifoso dell'Uesse.

Atteso da una ricostruzione particolarmente impegnativa, la prima scelta di Barbieri sarà ovviamente quella legata alla guida tecnica. Sembra complicato l'obiettivo che da giorni è associato al club di Luigi Pinalli, ovvero l'arrivo da Nibbiano di Luca Rastelli che resta comunque uno degli allenatori in cima alla lista dei desideri fiorenzuolani. Sul fronte giocatori, si cercherà di ripartire da alcuni giovani del vivaio (vedi De Simone, Postiglioni e Piro) ma si farà un tentativo anche per trattenere Orso Maria De Ponti. Dopodiché, l'ossatura portante della squadra sarà composta «da giocatori già pronti anche per la Serie D» ha detto il neo direttore sportivo fiorenzuolano.