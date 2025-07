Basket 3x3, i giovani piacentini sfiorano il titolo regionale

Titolo regionale sfiorato per la formazione Under 14 del Consorzio Bakery Piacenza Basket Club Young nel campionato emiliano-romagnolo 3x3 che ha visto il suo epilogo domenica scorsa al palasport di Misano Adriatico. La sinergia piacentina ha partecipato all’appuntamento delle finali regionali con quattro formazioni nelle tre categorie previste.

Il miglior risultato per l’appunto è quello dell’Under 14, dove Tiziano Ferrari, Marcello Zangrandi, Leonardo Padrini e Simone Annoni sono arrivati fino alla finalissima. Dopo aver superato i gironi di qualificazione contro Masi Casalecchio, Benedetto Cento e Pirates Misano, i biancorossi hanno ceduto nella sfida per il titolo al Mo.Ba. Modena.

L'Under 16



Più brevi i cammini degli altri quintetti biancorossi, usciti ai gironi. L’Under 16 (Gianluca Marroni, Augusto Ziliani, Camillo Pegorini e Luca Magnarosa) ha sfidato Comacchio, Compagnia Ravenna e Zola Predosa. Due le formazioni Under 18 ai nastri di partenza, con il quartetto formato da Pietro Callegari, Stefano Ferrari, Sebastiano Villa e Giovanni Scardoni che ha sfidato Reggiolo (vincitrice del titolo) e Pirates Misano, mentre quello con Aldo Sinani, Vesel Querimi, Alessandro Gotca e Yassine Oukara ha affrontato La Torre Reggio, 4 Torri Ferrara e Zola Predosa.