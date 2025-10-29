Basket, tutte in campo le piacentine di Serie B Nazionale

Mercoledì sotto canestro per le tre formazioni piacentine di Serie B Nazionale (girone A) impegnate nel turno infrasettimanale dell’ottava giornata, “cuore” del trittico ravvicinato che mette tutti a dura prova.

Sui campi nostrani, due gli appuntamenti per gli appassionati, entrambi con palla a due alle 20,30: al PalArquato di Castell’Arquato i Fiorenzuola Bees, reduci dall’impresa sfiorata contro la Fabo Herons Montecatini, cercheranno di ritrovare subito il feeling casalingo (solo una sconfitta) sfidando un’altra big come Omegna che precede di due punti in classifica (8 a 6). In contemporanea,punti pesanti in palio al PalaFranzanti, dove la Bakery (2 punti) cercherà il primo successo sul campo contro il fanalino di coda Monferrato, ancora al palo. I biancorossi di Giorgio Salvemini hanno mostrato un’importante crescita di squadra di un gruppo giovane che ora, dopo alcune prestazioni positive che non hanno portato punti, cercheranno di trasformare in soldoni.

Altro esame di spessore, infine, per l’Assigeco (10 punti, a -2 dalla coppia di testa Legnano-Treviglio), di scena alle 20,30 al PalaCarrara di Pistoia contro La T Tecnica Gema Montecatini, formazione appaiata in classifica insieme anche all’altra squadra termale Fabo Herons e a Orzinuovi.

Nel frattempo,buone notizie per i biancorossoblù: ieri mattina Federico Pirani è stato dimesso dall’ospedale di Patti (Messina) e si è messo in viaggio per tornare a Codogno insieme al team manager Luigi Guselli, che è rimasto al suo fianco in questi due giorni. Non potendo volare in aereo, il ritorno in treno alta velocità (con partenza da Reggio Calabri)a era previsto ieri sera a Milano per poi raggiungere infine Codogno. Domenica mattina nella rifinitura Pirani era stato vittima di una trombosi venosa profonda al braccio sinistro, venendo ricoverato all’ospedale di Patti dove è stato trattenuto in nottata fino alle successive dimissioni di ieri.