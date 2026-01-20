«Bellissima sensazione vestire il biancorosso»

Alessandro De Vitis si è aggregato al gruppo svolgendo il primo allenamento con la maglia biancorossa (avrà il numero 30) agli ordini di mister Arnaldo Franzini, accolto dal presidente Marco Polenghi, dal vicepresidente Alessandro De Santis e dal socio Guido Molinaroli.

Classe 1992, svincolato dal Rimini fallito, sarà un “doppio rinforzo” visto che può essere impiegato sia a centrocampo che in difesa.

Finalmente è un giocatore del Piacenza: che effetto fa?

«Una sensazione bellissima perché ho fatto le giovanili qui e poi ho iniziato un lungo girovagare, ma adesso si era presentata questa fantastica occasione e mi è sembrato giusto coglierla. Si è chiuso un cerchio iniziato tanti anni fa».

Che cosa può dare a questa squadra?

«Calcisticamente parlando nasco come centrocampista, prevalentemente mezzala, ma anche davanti alla difesa. Già quando ero a Pisa ho arretrato il ruolo diventando difensore, come ho fatto al Rimini. Ovviamente voglio dare la più completa disponibilità al mister per giocare dove servirà alla squadra. Credo di poter portare doti personali di esperienza, spero di aiutare il gruppo, entrando in campo con grande umiltà per raggiungere gli obiettivi stagionali».

Primo allenamento: come ha visto questo gruppo?

«In realtà li avevo seguiti anche prima, ho guardato tante partite del Piacenza visto il legame che ho con questa città e questi colori...penso che siano, anzi siamo, davvero forti, una squadra di valore e non solo sportivo ma anche umano perché mi hanno subito accolto benissimo. Possiamo fare ottime cose in questi mesi, c’è grande fiducia».